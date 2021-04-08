رسالة من موظفي المطاعم والفنادق الى لجنة كورونا

وجه إتحاد نقابات موظفي المطاعم والفنادق والتغذية واللهو في لبنان برئاسة النقيب جوزيف الحداد رسالة جاء فيها:



"بعد مرور سنة ونصف على الحالة الإقتصادية الصعبة وجائحة كورونا، ها هو القطاع السياحي يلفظ أنفاسه الأخيرة، لذا وبالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام نحث لجنة كورونا على تعديل قراراتها بخصوص القطاع السياحي وخاصة في شهر رمضان، وذلك بساعات العمل لتشمل الإفطار مع الإلتزام بالنسب المئوية للسعة، وذلك لأنه لم يعوض في كل الفترة على العمال ولا على المؤسسات والراتب ما زال على سعر صرف 1500 مما أطاح بعائلاتهم من دون أي حماية إجتماعية أو بطاقة تموينية".



"كل الشكر والإحترام لعملكم ولإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم".