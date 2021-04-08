إقتصاد

في صيدا.. صاحب مولد يخالف التسعيرة وهذا مصيره

Lebanon 24
08-04-2021 | 16:51
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تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة الاقليمية جنوبا تحقيقاتها في ملف شكاوى المواطنين في مدينة صيدا وجوارها، لجهة عدم التزام بعض اصحاب محال المواد الغذائية عرض المدعوم لديها ومخالفة صاحبي مولدين جدول تسعيرة وزارة الاقتصاد، اضافة الى التثبت من فواتير شركة لبيع الترابة تسلم المادة بأسعار مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وكانت جولة فريق من المراقبين، بدأت اليوم بإعادة الكشف على سوبرماركت وملحمة في القياعة شرق صيدا للوقوف على اسباب شكوى احد المستهلكين وحلها، وزيارة سوبرماركت وصاحبي مولدين في صيدا: الاول جرى تسوية الوضع بينه وبين المشترك، والثاني تم تسطير محضر ضبط بحقه لمخالفته تسعيرة جدول وزارة الاقتصاد ولعدم التزامه بتقديم فواتير مفصلة لمشتركيه استنادا الى القوانين المرعية الاجراء.

وتوجه فريق آخر الى منطقة البرج الشمالي في مدينة صور، للتأكد من التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة.
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