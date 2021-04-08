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إقتصاد
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
08-04-2021
|
20:03
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين12200 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 11950 و12050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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