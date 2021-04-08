كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين12200 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 11950 و12050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.