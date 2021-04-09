إقتصاد

قتل طعنا في قصره.. اغتيال أحد أغنى رجال بريطانيا وهذه تفاصيل الجريمة (فيديو وصور)

Lebanon 24
09-04-2021 | 13:00
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عثر على السير ريتشارد ليكسينغتون ساتون، أحد أكبر أثرياء بريطانيا، قتيلا طعنا في قصره الريفي مساء الأربعاء، فيما أصيبت شريكته إصابة حرجة في الهجوم، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحف بريطانية أن ساتون (83 عاما) تعرض للهجوم داخل منزله الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني.

Police chase on Great West Road, Hounslow last night after one of the UKs richest men was stabbed to death in his home pic.twitter.com/ngG37RSIQ5



كما أصيبت امرأة وصفت بشريكة ساتون وتبلغ 65 عاما من عمرها، بجروح بالسكاكين في حمام الدم الذي حدث في العقار المنفصل الكبير الذي يملكه الرجل بالقرب من مدينة غيلينغهام بمقاطعة دورست جنوبي البلاد.

 

Millionaire hotelier Sir Richard Sutton, 83, who owns Sheraton Grand in Park Lane is stabbed to death https://t.co/oQ7PHY3OTk pic.twitter.com/Lix0blgwsX



وتلقت الشرطة مكالمة من أحد المعنيين برعاية ساكني المنزل، وعند وصولهم إلى هناك، وجد أفراد الشرطة، السير ريتشارد مصابا بجروح قاتلة بسكين وأعلنت وفاته في مكان الحادث. 

ونقلت المرأة المصابة جوا إلى مستشفى في مدينة بريستول حيث وصفت حالتها بأنها "حرجة".

وكشفت تحقيقات الشرطة الفورية عن وجود سيارة مرتبطة بالهجمات التي تم رصدها وهي تسير باتجاه الشرق. وقد تعقبتها الشرطة وأوقفتها غرب العاصمة لندن.

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عاما من منطقة غيلينغهام للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وذكرت الشرطة أن الرجل معروف للضحية.

ونقل المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث دون ذكر الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

تقدر ثروة ساتون بنحو 301 مليون جنيه إسترليني وكان في المرتبة 435 في قائمة "صنداي تايمز" لأغنياء بريطانيا. حيث يمتلك مجموعة ضخمة من الفنادق والعقارات والمزارع في جميع أنحاء إنكلترا.

المصدر: روسيا اليوم
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