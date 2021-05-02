إقتصاد

إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد

Lebanon 24
02-05-2021 | 04:13
A-
A+
Doc-P-818733-637555510072247551.jpg
Doc-P-818733-637555510072247551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الأحد عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين "12260 - 12300" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
مواضيع ذات صلة
سيناريو تدهور الليرة.. هل سيرتفع سعر الدولار أكثر في لبنان؟
lebanon 24
02/05/2021 23:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وصول الدولار إلى 10 آلاف في لبنان.. الليرة السورية تواصل انهيارها وهذا ما سجلته
lebanon 24
02/05/2021 23:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
توافد أعداد إضافية الى ساحة الشهداء للمشاركة في الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية
lebanon 24
02/05/2021 23:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: المدخل هو الشفافية وعدم التسييس والناس أكثر حاجة للمساعدة والقرض سيعطى بالليرة ونسأل ما مصير الدولارت وبالتالي نطالب أن تحفظ داخل "مصرف لبنان"
lebanon 24
02/05/2021 23:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

السوق السوداء

الليرة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:01 | 2021-05-02
13:38 | 2021-05-02
11:00 | 2021-05-02
10:00 | 2021-05-02
08:00 | 2021-05-02
06:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website