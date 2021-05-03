إقتصاد

عملة "إيثر" المشفرة تتخطى رقما قياسيا.. إليكم كم بلغت

Lebanon 24
03-05-2021 | 00:00
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وصل سعر العملة الرقمية المشفرة "الإيثر"، القائمة على تقنية البلوكتشين، مستوى قياسيا جديدا، اليوم الاثنين، بلغ 3017 دولارا.

 

ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق، بعد تقارير الأسبوع الماضي، أفادت بأن بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لإصدار سندات رقمية على شبكة بلوكتشين الإيثريوم.

 

والإيثر هي العملة المعترف بها والتي يمكن استخدامها عبر شبكة الإيثيريوم، ولكنها غير مقبولة على نطاق واسع في أي مكان آخر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد البيتكوين.

 

وارتفعت عملة إيثر بنسبة اثنين في المئة وفقا لموقع "بيتستامب"، الذي يرصد أسعار العملات المشفرة،  لتصل إلى رقم قياسي في سوق التعاملات التجارية الآسيوية، ما يجعلها ترتفع بأكثر من 300 في المئة لهذا العام حتى الآن، متجاوزة زيادة بنسبة 95 في المئة عن عملة البيتكوين الأكثر شعبية.

 

وعلى سبيل المثال، فقد كان سعر عملة الإيثر، في 22 شباط الماضي، يبلغ حوالي 1700 دولار.

 

وأتى الارتفاع بعدما كانت بلومبرغ نقلت عن مصادر لم تسمها، الثلاثاء، أن بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لإصدار سندات رقمية بقيمة 100 مليون يورو لمدة عامين عبر شبكة الإيثريوم.

 

 

المصدر: الحرة
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