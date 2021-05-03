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إقتصاد
شركة طيران عربية تطرح تخفيضات على العديد من وجهاتها الدولية.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
03-05-2021
|
03:00
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أعلنت شركة "مصر للطيران" عن طرحها تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر الرحلات الجوية من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية.
وأطلقت الشركة تخفيضا 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عند شراء التذاكر حتى 31 أيار 2021 والسفر حتى 6 آب 2021 أو في الفترة من 17 أيلول حتى 30 تشرين الثاني 2021.
وكذلك طرحت الشركة 25 % تخفيضا على الدرجة السياحية للمسافرين إلى عاصمة المجر بودابست، لشراء التذاكر حتى 31 أيار والسفر حتى 30 حزيران 2021.
وطرحت تخفيض 25 % على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 أيار والسفر حتى 23 حزيران 2021.
هذا بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى نقاطها بألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 أيار 2021.
كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 أيار 2021 والسفر حتى 30 حزيران والعودة حتى 31 كانون الأول 2021.
وكذلك طرحت الشركة أسعارا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 أيار الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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