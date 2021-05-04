إقتصاد

دبي متفائلة بعودة السائحين.. ولكن

Lebanon 24
04-05-2021 | 12:00
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قال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إنه متفائل للغاية بعودة سياحة الأعمال والترفيه هذا العام، لكن الجائحة جعلت من الصعب التنبؤ بالأعداد المتوقعة.

وشهدت دبي، التي أبقت حدودها مفتوحة منذ إعادة فتحها في تموز الماضي، وصول 1.26 مليون زائر في الربع الأول من العام الجاري. وفي العام الماضي كله انخفض عدد الزوار بنسبة 67 بالمئة إلى 5.5 مليون زائر.

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل للغاية بالأعداد هذا العام، لكنه قال إن التوقعات غير واضحة لأن بعض الأسواق المنتظر أن تسمح بالسفر الدولي تفرض في الحقيقة قيودا عليه. ولم يحدد سوقا بعينها.

وعلقت بريطانيا، وهي وجهة رئيسية ينطلق منها القادمون إلى دبي، أغلب الرحلات المباشرة من الإمارات، وفرضت حجرا صحيا في فنادق على الوافدين إليها الذين زاروا هذه الدولة الخليجية مؤخرا.

وفي الفترة الأخيرة منعت الإمارات إلى حد كبير دخول مَن زاروا الهند، التي هي سوق رئيسية أخرى.

المصدر: رويترز
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