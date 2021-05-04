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إقتصاد
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
04-05-2021
|
14:05
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12375 ليرة للبيع و12425 ليرة للشراء، في حين سجل عصرًا ما بين 12450 و12500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان تراوح صباحاً ما بين 12400- 12450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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