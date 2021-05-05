إقتصاد

مسلحون يهاجمون آبار نفط شمال العراق.. هل تأثر الإنتاج؟

Lebanon 24
05-05-2021 | 03:00
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هاجم مسلحون اليوم الأربعاء آبار نفط شمال العراق، من دون أن يتسبب الهجوم في التأثير على سير الإنتاج فيها.

 

ومنتصف نيسان الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية أن مسلحين استعملوا متفجرات وهاجموا بئرين نفطيين شمال غربي كركوك الواقعة شمال العراق، لكن لم يسفر ذلك عن أضرار كبيرة ولم يتأثر الإنتاج.

 

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم على حقل باي حسن النفطي "لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو وقف ضخ النفط من البئر".

 

وكان تنظيم "داعش" المتطرف أعلن مسؤوليته عن الهجوم على بئري حقل باي حسن النفطي.

 

وشهد العراق عدة هجمات طالت البنية التحتية للطاقة في السنوات الأخيرة، حيث لا يزال الأمن في بعض أجزاء البلاد ضعيفًا.

 

وضخ العراق 3.95 مليون برميل في اليوم في آذار وفقًا لأحدث مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس أوبك+، ارتفاعًا من 3.89 مليون برميل في اليوم في شباط.

 

المصدر: العربية
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