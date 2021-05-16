بعد حجر لمدة 16 شهراً .. هذه وجهة سفر السعوديين الأولى

بدأ العد التنازلي لرفع قيود السفر للسعوديين بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر، وتسير صباح الاثنين أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسط استعداد تام وتجهيزات كبيرة، وبروتوكولات وقائية عبر تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة "هاني العميري"، أن رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين أنعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بنحو 30%، بعد حالة ركود دام أكثر من عام، وذلك لرحلات الأعمال وزيارة الأقارب وبرامج شهر العسل لبعض البلدان المسموح بالسفر إليها.وقال: هناك أكثر من ٢٠٩٦ وكالة سفر وسياحة في السعودية، استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الحجوزات من قبل الموطنين، وينتظر الكثير من الراغبين في السفر إلى أغلب الدول السياحية، لمعرفة شروط وطلبات الدخول لديهم، وكذلك معرفة الوضع الصحي في البلد السياحي.وأضاف: "العديد من الدول لا يزال الدخول ممنوع لديهم، أو بشروط صحية وإجراءات احترازية مشددة مثل الحجر الصحي لعدة أيام، أو تقديم تأمين طبي شامل، وهذا ما يسبب تأجيل السفر عند البعض، وخاصة لمن كان هدفه سياحة وترفيه".وأكد العميري: "قد تكون وجهة السعوديون الأولى مع رفع قيود السفر هي الإمارات والبحرين ومصر وكذلك إندونيسيا وجورجيا وأوكرانيا، والكثير يفضل السياحة الداخلية، حيث نمتلك جميع مقومات السياحة والجذب والترفيه".الفئات المسموح لها بالسفريذكر أن الجهات المعنية وبحسب ما أقرته وزارة الداخلية السعودية، حددت فئات يسمح لها بالسفر، وهم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، إضافة إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.