ضربة جديدة لبيتكوين.. ما علاقة ايلون ماسك؟

انخفض سعر العملة المشفرة "بيتكوين" إلى ما دون 45 ألف دولار، أمس الأحد، بعدما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية إلى أنها قد تبيع ما بحوزتها من العملة.

وكان ماسك أكد ما جاء في تغريدة لحساب يسمى CryptoWhale حول إمكانية تخلي الشركة عن أرصدتها من بيتكوين.

وقالت التغريدة: "سوف يصفع عملاء بيتكوين أنفسهم، في الربع القادم، عندما يكتشفون أن "تسلا" تخلت عن بقية بيتكوين بحوزتها. مع مقدار الكراهية الذي يحصل عليه،لن ألوم إيلون ماسك".

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.



With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…

— Mr. Whale (@CryptoWhale) May 16, 2021

وذكرت بلومبيرغ أن العملة انخفضت، أمس الأحد، إلى حوالي 44.038 ألف دولار.

وكانت العملة الأشهر في العالم قد تعرضت، قبل أيام لخسائر، في أعقاب قول ماسك على تويتر إن "تسلا" ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.

وهبط سعر بيتكوين حينها من نحو 55 ألفا إلى 45 ألفا، وكان ذلك أدنى مستوياتها، منذ أول مارس، لكنها عاودت إلى الارتفاع بعد ذلك لتعوض بعضا من خسائرها.

وحققت العملة زيادات قياسية ها العام، مضاعفة قيمتها نحو ثلاث مرات، منذ كان سعرها 20 ألف دولار فقط، في منتصف كانون الأول الماضي.