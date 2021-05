قرض بـ 1.2 مليار دولار لترامب.. هذه القصة الكاملة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه حصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مقابل ناطحة السحاب الخاصة به في "بنك أوف أميركا" في سان فرانسيسكو، لكنه لم يحدد الجهة المقرضة.



وقالت ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في تغريدة عبر "تويتر" إن "ترامب أعلن في بيان أنه تم الاتفاق على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار على الأصل المعروف باسم مبنى بنك أميركا (555 شارع كاليفورنيا) في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ومعدل الفائدة حوالي 2%".

New statement from Trump. Doesn't identify the lender: "A loan of $1.2 billion has closed on the asset known as the Bank of America Building (555 California Street) in San Francisco, CA. The interest rate is approximately 2%. Thank you!"

— Maggie Haberman (@maggieNYT) May 20, 2021





وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن المستثمرين اشتروا سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في صفقة وصفت بأنها "تتماشى مع صفقات برج المكاتب الحديثة الأخرى".



ويمتلك ترامب 30 في المائة من المبنى في سان فرانسيسكو الذي تملك شركة Vornado Realty Trust أغلبيته. وبحسب "بلومبيرغ" فإن هذا المبنى من بين أطول المباني في المدينة وهو يمثل حوالي ثلث ثروة ترامب البالغة 2.3 مليار دولار.



وقالت شركة Vornado إن "هذا القرض يحل محل قرض سابق قيمته 533 مليون دولار يحمل فائدة بمعدل 5.10٪ وكان من المقرر أن يستحق في أيلول 2021".



وجاء هذا القرض بعد أن علقت عدة بنوك علاقتها بترامب في أعقاب هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني الماضي.وكان مكتب المدعي العام في نيويورك، أعلن مساء يوم الثلاثاء، توسيع تحقيقه حول "منظمة ترامب"، ليشمل بحثا في ارتكاب مخالفات جنائية محتملة.وعلق ترامب على القرار القضائي، قائلا: "لقد قمت ببناء شركة عظيمة ووظفت آلاف الأشخاص ورغم ذلك أتعرض للهجوم غير العادل والإساءة من قبل نظام سياسي فاسد".