قام الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بإحداث اضطرابات في أداء بيتكوين والرموز المشفرة الأخرى بسلسلة من المنشورات على تويتر. وقد تراجع الملياردير الشهر الماضي عن قرار السماح بشراء سيارات تسلا الكهربائية باستخدام بيتكوين، مشيرًا إلى التداعيات البيئية للطاقة التي تتطلبها الخوادم التي تدعم تعدين العملة المشفرة. هذا، بالإضافة إلى الخطاب التنظيمي الصيني القاسي الذي أدى إلى تراجع هذا القطاع.في آخر تغريدة له، كتب ماسك هاشتاغ #Bitcoin مع رمز تعبيري للقلب المكسور وإشارة إلى أغنية من الأغاني الشعبية In the End by Linkin Park.