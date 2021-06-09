إقتصاد

بتكوين تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

Lebanon 24
09-06-2021 | 01:00
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هبطت بتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، الثلاثاء، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية.

ودعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونغرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وهبطت بتكوين 4.5 بالمئة إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من أيار عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ كانون الثاني.
وخسرت العملة المشفرة نصف قيمتها منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 65 ألف دولار تقريبا في نيسان.
المصدر: "سكاي نيوز
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