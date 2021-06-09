إقتصاد

بينها دولتان عربيتان.. أميركا تخفف توصيات السفر إلى 61 دولة

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:00
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أكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها خففت توصيات السفر إلى 61 دولة.

وخففت المراكز الأميركية التصنيف من "المستوى الرابع" الذي كان يحض على عدم السفر، إلى السماح بسفر الأفراد الحاصلين على تطعيم كامل.

وخفضت التصنيفات الجديدة، التي لم يجر الإعلان عنها من قبل ونشرها موقع تابع للمراكز الاثنين، 61 دولة إلى "المستوى الثالث"، منها فرنسا وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وإيطاليا.

ومن الدول الأخرى التي خفضت المراكز توصيات السفر إليها إلى "المستوى الثالث" الأردن وليبيا وهندوراس وإندونيسيا وبنما وبولندا والدنمارك وماليزيا.

وأفادت المراكز بأن التغيير يأتي بعد مراجعة معاييرها الخاصة بإشعارات السفر الصحية، مشيرة إلى أنها عدلت تصنيفها للولايات المتحدة إلى "المستوى الثالث" من "المستوى الرابع".

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أن المعايير الجديدة للمستوى الرابع الخاص "بتجنب السفر" قد تغيرت من 100 حالة لكل 100 ألف شخص إلى 500 حالة لكل 100 ألف، وأوضحت أن العديد من الدول لديها تصنيفات أقل "بسبب تغير المعايير أو بسبب السيطرة على تفشي المرض بشكل أفضل".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنها بصدد مراجعة إرشادات السفر لتعكس تغييرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت الخارجية الأميركية قد حثت في 24 أيار على عدم السفر إلى اليابان، فيما أرجعته إلى موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها في 23 تموز.
المصدر: وكالات
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