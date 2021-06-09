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إقتصاد
بلد عربي ينهي دعم البنزين والديزل.. وأسعار جديدة
Lebanon 24
09-06-2021
|
03:00
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أعلنت وزارة المالية السودانية أنها قررت إلغاء كافة أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "وفقا للتكلفة الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها".
وأضافت أنه "تحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها".
وأشارت إلى أن "سياسة تحرير أسعار الوقود التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".
المصدر:
وكالات
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