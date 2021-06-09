إقتصاد

المحطات ستقفل أبوابها خلال ايام.. والأزمة تُحَل في 24 ساعة بهذه الحالة

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:38
A-
A+
Doc-P-831426-637588285056893726.jpg
Doc-P-831426-637588285056893726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا على أن المحطات ستقفل أبوابها خلال ايام بسبب نفاد المحروقات، داعيا عبر إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج "كل مواطن سياسي" إلى رفع الدعم أو ترشيده في سبيل إيجاد حل لما يحصل.

أضاف أبو شقرا أن على المسؤولين اتخاذ قرار بتفريغ بواخر البنزين التي تنتظر في عرض البحر كما اتخذ قرار بتفريغ بواخر الفيول أويل، مشددا على ضرورة اتخاذ القرار اليوم قبل الغد، لأن الوضع لا يحتمل، وخصوصا ما نراه من ذل للمواطنين أمام محطات الوقود.

وقال أبو شقرا إن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير الطاقة ريمون غجر، محذرا في الوقت عينه من ان الأمور سلبية حتى اللحظة، إلا أن الاتصالات متواصلة مع المعنيين، والموضوع لا يحتمل التأجيل، والأزمة تحل في 24 ساعة في حال اتخذ قرار بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتفريغ البواخر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-06-09
04:00 | 2021-06-09
04:00 | 2021-06-09
03:44 | 2021-06-09
03:19 | 2021-06-09
03:00 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website