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إقتصاد
المحطات ستقفل أبوابها خلال ايام.. والأزمة تُحَل في 24 ساعة بهذه الحالة
Lebanon 24
09-06-2021
|
02:38
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شدد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا على أن المحطات ستقفل أبوابها خلال ايام بسبب نفاد المحروقات، داعيا عبر إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج "كل مواطن سياسي" إلى رفع الدعم أو ترشيده في سبيل إيجاد حل لما يحصل.
أضاف أبو شقرا أن على المسؤولين اتخاذ قرار بتفريغ بواخر البنزين التي تنتظر في عرض البحر كما اتخذ قرار بتفريغ بواخر الفيول أويل، مشددا على ضرورة اتخاذ القرار اليوم قبل الغد، لأن الوضع لا يحتمل، وخصوصا ما نراه من ذل للمواطنين أمام محطات الوقود.
وقال أبو شقرا إن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير الطاقة ريمون غجر، محذرا في الوقت عينه من ان الأمور سلبية حتى اللحظة، إلا أن الاتصالات متواصلة مع المعنيين، والموضوع لا يحتمل التأجيل، والأزمة تحل في 24 ساعة في حال اتخذ قرار بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتفريغ البواخر.
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