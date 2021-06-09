بعد أن قارب أمس من الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة دولار السوق الموازية اليوم الأربعاء

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "14050 - 14100" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما افاد موقع "ياصور".وسجّل، ما بين 14000 و14100 ليرة لبنانية للدولار الواحد،