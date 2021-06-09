أبوظبي تعرض إنشاء شركة ضيافة كبرى

قدَّمت شركة "القابضة" (ADQ) عرضاً لإنشاء شركة بأصول بقيمة 5.4 مليار دولار في "دمج استراتيجي" من مجموعتين محليتين للضيافة، كجزء من محاولة لتشكيل كيان أكبر يدعم خطط التنويع طويلة الأجل للإمارة.ويهدف العرض إلى دمج شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مع إحدى شركات محفظة "القابضة"، وهي شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بحسب بيان صدر يوم الأربعاء. وعلى ضوء الخبر قفزت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 15%، وهو الحدُّ الأقصى للتذبذب المسموح به في البورصة المحلية، واتجهت صوب أعلى سعر إغلاق منذ 2010.وقالت "القابضة"، إنَّ الصفقة المقترحة "ستخلق واحدة من أكبر مراكز الضيافة، والفعاليات، والتموين في المنطقة"، وستساعد في جذب المزيد من السياحة، وسفر الأعمال إلى الإمارة.تفاصيل الدمج المقترحستمتلك المجموعة المدمجة أصولاً تقارب 5.4 مليار دولار أمريكي، اعتباراً من 31 ديسمبر 2020، بما في ذلك محفظة من 28 فندقاً مملوكاً ومُداراً، وثلاثة مراكز معارض كبيرة في أبو ظبي، والعين، ولندن، بالإضافة إلى شركات التموين، ومنافذ الأطعمة، والمشروبات.ستتمتَّع المجموعة المدمجة بوضع جيد يتيح لها فرص نمو الإيرادات وتشارك التكاليف، إلى جانب هيكل رأس مال أقوى وأكثر كفاءة. من المتوقَّع أن تكون المعاملة "تراكمية للأرباح بعد وقت قصير من اكتمالها".