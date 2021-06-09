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إقتصاد
أبوظبي تعرض إنشاء شركة ضيافة كبرى
Lebanon 24
09-06-2021
|
14:00
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قدَّمت شركة "القابضة" (ADQ) عرضاً لإنشاء شركة بأصول بقيمة 5.4 مليار دولار في "دمج استراتيجي" من مجموعتين محليتين للضيافة، كجزء من محاولة لتشكيل كيان أكبر يدعم خطط التنويع طويلة الأجل للإمارة.
ويهدف العرض إلى دمج شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مع إحدى شركات محفظة "القابضة"، وهي شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بحسب بيان صدر يوم الأربعاء. وعلى ضوء الخبر قفزت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 15%، وهو الحدُّ الأقصى للتذبذب المسموح به في البورصة المحلية، واتجهت صوب أعلى سعر إغلاق منذ 2010.
وقالت "القابضة"، إنَّ الصفقة المقترحة "ستخلق واحدة من أكبر مراكز الضيافة، والفعاليات، والتموين في المنطقة"، وستساعد في جذب المزيد من السياحة، وسفر الأعمال إلى الإمارة.
تفاصيل الدمج المقترح
ستمتلك المجموعة المدمجة أصولاً تقارب 5.4 مليار دولار أمريكي، اعتباراً من 31 ديسمبر 2020، بما في ذلك محفظة من 28 فندقاً مملوكاً ومُداراً، وثلاثة مراكز معارض كبيرة في أبو ظبي، والعين، ولندن، بالإضافة إلى شركات التموين، ومنافذ الأطعمة، والمشروبات.
ستتمتَّع المجموعة المدمجة بوضع جيد يتيح لها فرص نمو الإيرادات وتشارك التكاليف، إلى جانب هيكل رأس مال أقوى وأكثر كفاءة. من المتوقَّع أن تكون المعاملة "تراكمية للأرباح بعد وقت قصير من اكتمالها".
ستقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بإصدار أداة قابلة للتحويل إلى "القابضة"، التي من شأنها تحويلها إلى مليار و221 مليوناً، و374 ألف سهم عادي في رأس مال شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عند إقفال الصفقة. كما يبلغ السعر الذي ستتحوَّل عنده الأداة إلى أسهم في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 3.93 درهماً للسهم.
يعني العرض أنَّ قيمة حقوق الملكية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق تبلغ حوالي 3.93 مليار درهم. وبعد اكتمال المشروع، ستمتلك "القابضة" حوالي 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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