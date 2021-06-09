إقتصاد

إنتاج دبي غير النفطي يتباطأ

Lebanon 24
09-06-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-831475-637588388577479689.jpg
Doc-P-831475-637588388577479689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تراجع مؤشر مديري المشتريات "PMI" في دبي، خلال شهر مايو الماضي، بعد ارتفاعه لثلاثة أشهر متتالية، متأثِّراً بتباطؤ توسُّع الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي بأدنى وتيرة في ستة أشهر، وكذلك تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.

وأظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة "IHS Markit"، أنَّ إنتاج الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي ارتفع خلال شهر مايو للشهر السادس على التوالي، لكنَّ معدل النمو تباطأ إلى أضعف وتيرة خلال هذه الفترة، إلا أنَّ الشركات التي شملتها الدراسة أشارت إلى أنَّ العمل في المشاريع الجارية قد ساعد في تعويض التباطؤ في نمو الطلبات الجديدة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.5 نقطة في شهر إبريل إلى 51.6 نقطة في مايو، ومع ذلك، ما يزال المؤشر يشير إلى ثاني أسرع تحسُّن في ظروف التشغيل على مدار 10 أشهر.

أهم نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات
قطاع الإنشاءات الوحيد الذي شهد ارتفاعاً أسرع في الإنتاج خلال مايو، فيما شهدت قطاعات الجملة والتجزئة توسعاً أبطأ
نشاط قطاع السفر والسياحة انخفض مجدداً، وكان الأضعف بين القطاعات، وانخفضت الأعمال الجديدة فيه للمرة الرابعة في خمسة أشهر.
أدى ضعف نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى قيام الشركات بتخفيض مستويات التوظيف للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
تدهور أداء المورِّدين للشهر الرابع على التوالي في شهر مايو.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي مجموعة "IHS Markit"، إنَّ تراجع مؤشر مديري المشتريات في مايو جاء بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي، مما يشير إلى تحسُّن أكثر تواضعاً في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، فقد ارتفع كلٌّ من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، برغم أنَّ بيانات شهر إبريل كانت الأقوى منذ أواخر عام 2019.

وأضاف: "أدى التباطؤ إلى قيام الشركات بتخفيض أعداد القوى العاملة في شهر مايو، لكنَّ المعدل الإجمالي لفقدان الوظائف كان هامشياً".
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:48 | 2021-06-09
10:01 | 2021-06-09
09:00 | 2021-06-09
07:05 | 2021-06-09
07:00 | 2021-06-09
05:00 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website