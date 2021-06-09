إقتصاد

وزارة المال تضع في التداول 5 ملايين طابع مالي فئة 250 ليرة

Lebanon 24
09-06-2021 | 07:05
A-
A+
Doc-P-831505-637588445121383535.jpg
Doc-P-831505-637588445121383535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة المال البيان التالي:
 
يهم المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن يعلن أن الوزارة وضعت اليوم 5،000،000 ( خمسة ملايين ) طابع فئة ال 250 ليرة قيد التداول.

مواضيع ذات صلة
اعادة هيكلة وزارة المالية؟
lebanon 24
09/06/2021 17:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مراقبو وزارة المالية لدى كازينو لبنان... والارقام الكبيرة
lebanon 24
09/06/2021 17:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: فعلنا كلّ ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات
lebanon 24
09/06/2021 17:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية الروسية تكشف عن فائض ميزانية البلاد
lebanon 24
09/06/2021 17:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المال

طابع مالي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:01 | 2021-06-09
09:00 | 2021-06-09
07:00 | 2021-06-09
05:00 | 2021-06-09
04:00 | 2021-06-09
04:00 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website