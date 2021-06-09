وزارة المال تضع في التداول 5 ملايين طابع مالي فئة 250 ليرة

صدر عن وزارة المال البيان التالي:

يهم المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن يعلن أن الوزارة وضعت اليوم 5،000،000 ( خمسة ملايين ) طابع فئة ال 250 ليرة قيد التداول.