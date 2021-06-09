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إقتصاد
وزارة المال تضع في التداول 5 ملايين طابع مالي فئة 250 ليرة
Lebanon 24
09-06-2021
|
07:05
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صدر عن وزارة المال البيان التالي:
يهم المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن يعلن أن الوزارة وضعت اليوم 5،000،000 ( خمسة ملايين ) طابع فئة ال 250 ليرة قيد التداول.
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