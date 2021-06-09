إقتصاد

وزارة المالية: اجتماع افتراضي عرض مضمون اقتراح قانون الشراء العام

Lebanon 24
09-06-2021 | 11:48
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اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، انه "في إطار المناقشات التقنية، عقد اليوم اجتماع افتراضي بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال دكتور غازي وزني وفريق عمل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برئاسة لميا مبيض بساط ومدير عام المالية العامة بالوكالة جورج معراوي وفريق عمل صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، عرض فريق عمل المعهد المالي مضمون اقتراح قانون الشراء العام ونتائج مسح (مابس) لمنظومة الشراء، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة باقتراح القانون".
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