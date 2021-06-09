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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
09-06-2021
|
21:22
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا، حيث تراوح ما بين 14700 و14750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل بعد ظهر اليوم ما بين 14650 و14700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سجّل صباح اليوم ما بين 14100 و14200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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