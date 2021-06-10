دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟

تمثل الضرائب في الاقتصاد المصري حوالي 75% من إيرادات الاقتصاد، بموجب أن حصيلة الضرائب المتوقعة 830 مليار جنيه في العام المالي الحالي.وتبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة العام المالي الحالي 401 مليار جنيه، وسترتفع مع توسيع شريحة المطاعم الخاضعة للضريبة بعد صدور قرار بشمول تطبيقات توصيل الطعام بالضريبة البالغة نسبتها 14%.ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 50 مليون مستخدم عن طريق الموبايل، فيما تمثل مبيعات "الدلفيري" 30% من إجمالي سوق التجزئة.أما قطاع تجارة التجزئة في مصر فيبلغ حجمه حوالي 500 مليار جنيه وفق إحصاءات العام 2020.أخضعت وزارة المالية المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التي تقدم خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.وقال الأمين العام للجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، في مقابلة مع "العربية" إن هذا التطور ربما يتطلب تعديلا تشريعياً، وبالتالي ستكون تطبيقات طلبات الأكل من المطاعم، وكل مطعم تزيد إيراداته على 500 ألف جنيه سيكون مطالباً منه التسجيل في منظومة الضرائب.