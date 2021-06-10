بالأسماء.. هذه الشركات تقبل بيتكوين!

أثار الملياردير إيلون ماسك، موجة من التفاؤل في شباط عندما أعلن أن تسلا اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، كما أن الشركة تقبل الدفع بالعملة المشفرة.ورغم أنها كانت المرة الأولى في صناعة السيارات، إلا أن ثورة ماسك كانت قصيرة العمر فلم يلبث أن عاد في قراره، بسبب ضغوط جماعات حماية البيئة، في ظل التهام أجهزة الكمبيوتر القوية والمتخصصة اللازمة لتعدين بيتكوين كميات هائلة من الطاقة، حيث أدى هذا التحول في شهر أيار الماضي، إلى محو أكثر من 360 مليار دولار من القيمة السوقية لـ"بيتكوين" في يوم واحد، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس".ولكن لا تشارك كل الشركات إيلون ماسك في اهتمامه بالطاقة الخضراء. حيث تعد عملة بيتكوين كبيرة وتزداد حجماً، حيث قفزت بعض أكبر الشركات في أميركا إلى سوق بيتكوين، وقبلتها كوسيلة دفع من بينهم عمالقة من أمثال تسلا.مايكروسوفتأصبحت مايكروسوفت من أوائل المتبنين لـ بيتكوين في عام 2014 عندما بدأت في قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع مقابل الألعاب والتطبيقات والمحتويات الرقمية الأخرى لمنصات مثل Windows Phone وXbox.باي بالكانت خطوة مايكروسوفت لاحقة لعملاق المدفوعات الرقمية باي بال بنحو ثلاثة أشهر. وفي ذلك الوقت، كان يتم تداول بيتكوين بالرمز XBT بدلاً من BTC. حيث كانت تهدف خطوة باي بال إلى جذب الشركات إلى منصتها، وليس المستهلكين. وكان التركيز منصباً على رسوم معاملات بيتكوين التي كانت أقل بكثير من الرسوم المهدرة للأرباح بنسبة 2% -3% التي كانت الشركات تدفعها مقابل معاملات بطاقات الائتمان.أوفرستوكقبل أن تتحول مايكروسوفت إلى التشفير، وحتى قبل باي بال، كان موقع Overstock.com يشق الطريق الذي سيتبعه هؤلاء العمالقة. حيث وصف تقرير لـ CNN شركة أوفرستوك Overstock في عام 2018 بأنها كانت "في الأساس شركة تشفير"، نظراً لأن منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة عبر الإنترنت كانت بالفعل أحد المخضرمين في بيتكوين. منذ قبولها لها كوسيلة دفع في يناير 2014.هول فودزفي مايو 2019، انكسر سد العملة المشفرة عندما انضمت شركة مدفوعات ناشئة تسمى Flexa إلى Gemini، وهي شركة عملات رقمية، حيث سمحت منصة الشراكة لكبار تجار التجزئة بدمج Flexa في الماسحات الرقمية التي كانوا يستخدمونها بالفعل لقبول المدفوعات عبر الهاتف من خلال Apple Pay والمحافظ الرقمية الأخرى. وحولت التكنولوجيا على الفور عملات بيتكوين إلى دولارات لإجراء عمليات الشراء.وكانت شركة هول فودز من أوائل بائعي التجزئة الكبار الذين تبنوا هذه التكنولوجيا. حيث تعد شركة Whole Foods مملوكة لشركة أمازون، ولكن أمازون نفسها لا تقبل، حتى الآن، بيتكوين لعمليات الشراء التي تتم من خلال أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم.إيتسيلا تمتلك Etsy نفسها نظاماً أساسياً لقبول بيتكوين كوسيلة دفع على مستوى الموقع، لكن البائعين المستقلين الذين يملئون منصتها يمكنهم قبول العملات المشفرة في متاجرهم الفردية إذا اختاروا ذلك. يعود الأمر إلى البائع لإضافة خيار طريقة دفع "أخرى" عند السداد. عندما ينقر المشترون على هذا الخيار، سيتمكنون من إرسال رسائل إلى المشتري بتفضيلات الدفع، والتي من بينها بيتكوين، وفي هذه الحالة، يرد البائع بعنوان بيتكوين لإكمال المعاملة.ستاربكسفي أيار 2020، عندما بدأت الأقنعة في تغطية الوجوه في جميع أنحاء أميركا والعالم، أعلنت ستاربكس أنها تنضم إلى ثورة بيتكوين، إلا أنها كانت على استحياء، حيث لا يمكنك الدفع مقابل مشروب فراباتشينو بـ بيتكوين، ولكن يمكنك إضافة بيتكوين - إلى جانب أشياء مثل أرصدة بطاقات الهدايا وأميال المسافر الدائم - إلى تطبيق Starbucks والدفع بهذه الطريقة. حيث أصبحت هذه الترقية ممكنة بفضل تطبيق محفظة رقمية تابع لجهة خارجية يسمى Bakkt يقوم بتحويل بيتكوين إلى دولارات لإجراء مدفوعات ليس فقط ممكنة، ولكن فورية.نيو إيغتقبل شركة نيو إيغ Newegg العملاقة للإلكترونيات عبر الإنترنت عملات بيتكوين - وقد عملت بكل شيء. على عكس البعض الآخر الذي يتطلب منك تحويل العملات المشفرة إلى نقود من خلال تطبيق أو خدمة جهة خارجية، يتيح لك Newegg الدفع مباشرة.بالنسبة إلى المتسوقين الذين يشترون من خلال جهاز كمبيوتر، كل ما عليهم فعله هو اختيار "الدفع باستخدام بيتكوين، وتصفح حركات الشحن. وبالنسبة إلى المتسوقين الذين يجرون عمليات شراء باستخدام هواتفهم، سترسل Newegg رمز الاستجابة السريعة لمسحها ضوئياً. لأي شخص يتطلع إلى البدء في حصاد عملات بيتكوين بمفرده، تبيع Newegg أيضاً مجموعات بدء تعدين العملات المشفرة.هوم ديبوتتستخدم Home Depot أيضاً نظام Winklevoss / Flexa - وهو نفس النظام الذي سمح لـ هول فودز بقبول بيتكوين من خلال الماسحات الرقمية الخاصة بها دون الاستثمار في أجهزة جديدة. ويتعين على تجار التجزئة تقديم ميزانياتهم بالدولار بغض النظر عن طريقة الدفع التي يقبلونها، والتي كانت لفترة طويلة حجر عثرة كبير للشركات التي أرادت قبول بيتكوين ولكنها لا تعرف كيف.راكوتينبدأ موقع التسوق الياباني راكوتين Rakuten السماح للمستخدمين باختيار بيتكوين كخيار دفع في عام 2015. كجزء من طرح بيتكوين العالمي، حيث بدأت الشركة بموقعها في الولايات المتحدة قبل توسيع الخدمة الجديدة إلى نظرائها في ألمانيا والنمسا.وجعلت Rakuten ذلك ممكناً من خلال دمج منصة معالجة الدفع Bitnet في الأسواق الخاصة بها. وقد طورت منذ ذلك الحين محفظة Rakuten، التي توسعت لدعم العملات البديلة مثل بيتكوين كاش وإيثريوم، ويمكن للمستخدمين الآن شحن رصيدهم في Rakuten Cash باستخدام أصول التشفير.تويتشتعد تويتش Twitch هي الأخرى إحدى الشركات المملوكة لشركة أمازون. كما هو الحال أيضاً في هول فودز، فإنه يقبل الآن العملات المشفرة - وليس فقط بيتكوين. حيث يمكن للمستخدمين الدفع بعملة بيتكوين، ولكن أيضاً بيتكوين كاش وإيثريوم، بالإضافة إلى العملات الأقل استخداماً مثل BUSD وPAX وGUSD وUSDC وريبل.