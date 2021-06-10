هذا سعر الدولار المعتمد للمواد الغذائية.. ويومان حاسمان أمام اللبنانيين

طمأن نقيب الشركات المستوردة هاني بحصلي الى "ألا نقصاً حتى الساعة في المواد الغذائية"، محذراً: "ولكنّ ارتفاع سعر صرف الدولار أعادنا الى دوّامة الهجوم الى السوبرماركت وفقدان البضائع عن الرفوف فيما هي مخزّنة في المستودعات".وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أعرب البحصلي عن خشيته على مصير السلّة الغذائيّة "خصوصا وأن الدّعم في موت سريريّ لأنّ مصرف لبنان قد توقّف عن الموافقة على طلبات المستوردين الجديدة"، كاشفا عن "احتجاز المصرف المركزي لملايين الدولارات التي تعود للتجار الذين وضعوا بضاعتهم في السوق ولم يتقاضوا فلساً واحداً، ما يعني أن الدعم الذي حصل في الشهرين المنصرمين هو من جيوب المستوردين".وإذ أكد بحصلي أنّ "معظم التجار لم يغيّروا تسعيرتهم عن ال 12500 ليرة للدولار، وهم في صدد الانتظار ليوم أو يومين لمراقبة أين سيرسو سعر الصرف لتحديد لوائح الأسعار"، مشيرا الى أنه "ولو ارتفع سعر الصرف بقيمة الفين ليرة فذلك لا يعني ارتفاع أسعار السلع بالقيمة ذاتها بل أقل".ودعا بحصلي الى "عدم تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار الى التجار بل البحث عن السبب الذي يقف خلف الارتفاع الجنوني لسعر الصرف والذي يكمن في غياب الحلول للأزمة السياسية الراهنة".