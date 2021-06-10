للمسافرين.. تعرفوا إلى اللقاحات المعترف بها بالدول العربية وأميركا وفرنسا

مع انطلاق حملات التلقيح في مختلف أنحاء العالم، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. وإذا كنت ممكن يفكرون بالسفر حالياً، تعرف في ما يلي إلى اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عدد من الدول العربية، وفي تركيا وأميركا وألمانيا وروسيا والصين ودول أخرى، وذلك وفقاً لموقع "كوفيد 19 تراك فاكسين. (covid19 trackvaccines)-



لبنان



فايزر-بيونتك

"سبوتنيك-في"

"كوفيشيلد"

"سينوفارم"

قطر

"مودرنا"

"فايزر-بيونتك"

السعودية

فايزر-بيونتك

"أسترازينيكا-أكسفورد"



الكويت

فايزر-بيونتك

أسترازينيكا-أكسفورد



عُمان

فايزر-بيونتك

أسترازينيكا-أكسفورد

السودان

أسترازينيكا-أكسفورد



مصر

سبوتنيك-في

أسترازينيكا-أكسفورد

كوفيشيلد

سينوفارم

"سينوفاك"



المغرب

سبوتنيك-في

أسترازينيكا-أكسفورد

كوفيشيلد

سينوفارم



العراق

فايزر-بيونتك

سبوتنيك-في

أسترازينيكا-أكسفورد

سينوفارم



الأردن

فايزر-بيونتك

سبوتنيك-في

أسترازينيكا-أكسفورد

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الإمارات

فايزر-بيونتك

سبوتنيك-في

أسترازينيكا-أكسفورد

سينوفارم



أميركا



مودرنا

فايزر-بيونتك

جونسون آند جونسون

بريطانيا

أسترازينيكا-أكسفورد

مودرنا

فايزر-بيونتك

جونسون آند جونسون



تركيا

فايزر-بيونتك

سبوتنيك-في

سينوفاك

كندا

مودرنا

فايزر-بيونتك

جونسون آند جونسون

أسترازينيكا-أكسفورد

كوفيشيلد



الصين

"أنهوي زيفي لونغكوم"

"كانسينو"

لقاح شركة "مينهاي بيوتكنولوجي"

سينوفارم

سينوفاك



فرنسا

مودرنا

فايزر-بيونتك

جونسون آند جونسون

أسترازينيكا-أكسفورد



أستراليا

فايزر-بيونتك

أسترازينيكا-أكسفورد



ألمانيا

مودرنا

فايزر-بيونتك

جونسون آند جونسون

أسترازينيكا-أكسفورد



روسيا

"إيبي فاك كورونا"

سبوتنيك-في

"كوفي فاك"