إقتصاد

للمسافرين.. تعرفوا إلى اللقاحات المعترف بها بالدول العربية وأميركا وفرنسا

Lebanon 24
10-06-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-831765-637589177150357737.jpg
Doc-P-831765-637589177150357737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع انطلاق حملات التلقيح في مختلف أنحاء العالم، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. وإذا كنت ممكن يفكرون بالسفر حالياً، تعرف في ما يلي إلى اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عدد من الدول العربية، وفي تركيا وأميركا وألمانيا وروسيا والصين ودول أخرى، وذلك وفقاً لموقع "كوفيد 19 تراك فاكسين. (covid19 trackvaccines)-

لبنان

فايزر-بيونتك
"سبوتنيك-في"  
"كوفيشيلد"
"سينوفارم"  
قطر
"مودرنا"
"فايزر-بيونتك"
السعودية
فايزر-بيونتك
"أسترازينيكا-أكسفورد"

الكويت
فايزر-بيونتك
أسترازينيكا-أكسفورد

عُمان
فايزر-بيونتك
أسترازينيكا-أكسفورد
السودان
أسترازينيكا-أكسفورد

مصر
سبوتنيك-في
أسترازينيكا-أكسفورد
كوفيشيلد
سينوفارم
"سينوفاك"

المغرب
 سبوتنيك-في
أسترازينيكا-أكسفورد
كوفيشيلد
سينوفارم

العراق
 فايزر-بيونتك
سبوتنيك-في
أسترازينيكا-أكسفورد
سينوفارم

الأردن
 فايزر-بيونتك
سبوتنيك-في
أسترازينيكا-أكسفورد
سينوفارم
الإمارات
 فايزر-بيونتك
سبوتنيك-في
أسترازينيكا-أكسفورد
سينوفارم
 
أميركا
مودرنا
فايزر-بيونتك
جونسون آند جونسون
بريطانيا
أسترازينيكا-أكسفورد
مودرنا
فايزر-بيونتك
جونسون آند جونسون

تركيا
 فايزر-بيونتك
سبوتنيك-في
سينوفاك
كندا
 مودرنا
فايزر-بيونتك
جونسون آند جونسون
أسترازينيكا-أكسفورد
كوفيشيلد

الصين
 "أنهوي زيفي لونغكوم"
"كانسينو"
لقاح شركة "مينهاي بيوتكنولوجي"
سينوفارم
سينوفاك

فرنسا
 مودرنا
فايزر-بيونتك
جونسون آند جونسون
أسترازينيكا-أكسفورد

أستراليا
 فايزر-بيونتك
أسترازينيكا-أكسفورد

ألمانيا
 مودرنا
فايزر-بيونتك
جونسون آند جونسون
أسترازينيكا-أكسفورد

روسيا
 "إيبي فاك كورونا"
سبوتنيك-في
"كوفي فاك"
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-06-10
10:50 | 2021-06-10
10:17 | 2021-06-10
09:00 | 2021-06-10
07:00 | 2021-06-10
06:29 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website