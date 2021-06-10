الاماكن العامة في ابو ظبي يلزمها "المرور الاخضر"

قررت إمارة أبوظبي، تقييد الدخول إلى الأماكن العامة بما في ذلك مراكز التسوق والشواطئ، للأشخاص الذين ليس لديهم نظام "المرور الأخضر"، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة الإمارات.وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة " كورونا " في إمارة أبوظبي، إنَّها اعتمدت استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن.وأقرَّت اللجنة نظام "المرور الأخضر" بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كلٍّ من المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة، وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، ويبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.جاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة "كوفيد-19" التي تقوم على أربع ركائز أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وهي التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.وأكَّدت اللجنة أنَّ هذه الإجراءات تطبَّق لمن هم في سنِّ 16 سنة وما فوق، وتعدُّ مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.