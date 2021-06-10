إقتصاد

50 مليار ليرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
10-06-2021 | 06:29
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 50 مليار ليرة كبدل مساهمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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