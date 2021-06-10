دولار السوق الموازية يحلق.. هل إقترب من الـ15 الف ليرة عصرا؟

تسجل السوق الموازية عصر اليوم الخميس تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 14725 - 14775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكانت السوق سجلت صباحا تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 14600 - 14650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.