إقتصاد

دولار السوق الموازية يحلق.. هل إقترب من الـ15 الف ليرة عصرا؟

Lebanon 24
10-06-2021 | 16:17
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تسجل السوق الموازية عصر اليوم الخميس تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 14725 - 14775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكانت السوق سجلت صباحا تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 14600 - 14650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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