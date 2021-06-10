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إقتصاد
شركة مدكو ترد على بيان مصرف لبنان: ما زلنا ننتظر إجراء المعاملات
Lebanon 24
10-06-2021
|
20:50
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أعلنت شركة "مدكو" في بيان، أنه "بعد البيان الصادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان بتاريخه، والذي تضمن فقرة تتعلق بشركة مدكو، يهم الشركة أن توضح ما يلي: إن شركة مدكو استحصلت فعلا على الإذن المسبق كما جرت العادة من مصرف لبنان لاستيراد باخرتين بحوالي 24 ألف طن كل منهما من مادتي البنزين والديزل. ولقد أفرغت الباخرة الأولى حمولتها بتاريخ 25 أيار، بعد سبعة أيام من الانتظار، وتم توزيعها في السوق فعليا.
أما في ما يخص الباخرة الثانية فلقد وصلت منذ ثلاثة أيام، وإن إفراغ حمولتها ينتظر إجراء المعاملات لدى مصرف لبنان، كما ودفع مستحقات الباخرة الأولى التي تم تفريغها وتوزيعها في تاريخ 25 أيار. والجدير ذكره أنه لغاية تاريخه لم يتم دفع أي من مستحقات هاتين الباخرتين".
وكان مصرف لبنان قال، في بيان، أن شركة "مدكو" استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة اجمالية قدرها 28 مليون دولاراً أميركياً، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه".
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