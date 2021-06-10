إقتصاد

تعرفوا إلى سعر ووزن ربطة الخبز

Lebanon 24
10-06-2021 | 20:29
A-
A+
Doc-P-831966-637589574937387993.jpg
Doc-P-831966-637589574937387993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة "الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقا لما يلي:
- في الفرن إلى المستهلك:
ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 975 غرام بسعر 2750 ل.ل.كحد أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 415 غرام بسعر 1750 ل.ل. كحد أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك:
ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 975 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحد أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 415 غرام بسعر 2000 ل.ل. كحد أقصى".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:07 | 2021-06-10
13:50 | 2021-06-10
12:28 | 2021-06-10
11:00 | 2021-06-10
10:50 | 2021-06-10
10:17 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website