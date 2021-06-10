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إقتصاد
ارتفاع دولار السوق الموازية مستمر...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
10-06-2021
|
22:07
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 14750 و14850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 14625 و14690 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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