إقتصاد

ارتفاع دولار السوق الموازية مستمر...كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
10-06-2021 | 22:07
A-
A+
Doc-P-831973-637589598229902221.jpg
Doc-P-831973-637589598229902221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 14750 و14850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 14625 و14690 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
مواضيع ذات صلة
بيان عن مصرف لبنان بخصوص بيع الدولار
lebanon 24
10/06/2021 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سعر الدولار المعتمد للمواد الغذائية.. ويومان حاسمان أمام اللبنانيين
lebanon 24
10/06/2021 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يشمل تعميم مصرف لبنان المنتظر كلّ الحسابات بالدولار قبل 17 تشرين الأول 2019؟
lebanon 24
10/06/2021 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لحاكم مصرف لبنان عن بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa"
lebanon 24
10/06/2021 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:29 | 2021-06-10
13:50 | 2021-06-10
12:28 | 2021-06-10
11:00 | 2021-06-10
10:50 | 2021-06-10
10:17 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website