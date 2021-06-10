ارتفاع دولار السوق الموازية مستمر...كم بلغ مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 14750 و14850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 14625 و14690 ليرة لبنانية للدولار الواحد.