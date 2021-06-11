26
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اكتشاف كميات ضخمة من الذهب والفضة في تركيا.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
11-06-2021
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطيات من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار في ولاية أغري شرقي البلاد.
ووفقا للوزير التركي فإن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 20 طنا ما يعادل نحو 705 آلاف أونصة من المعدن النفيس، فيما تقدر احتياطيات الفضة بحوالي 3.5 أطنان من الفضة.
وقال الوزير التركي في مراسم افتتاح منجم للذهب: "اكتشفنا في منجم كوزا ألتين بالقرب من قرية مولاكارا (في شرق تركيا في محافظة أغري) 20 طنا من الذهب، و3.5 طن من الفضة".
وأشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع مستوى الاستثمار في تعدين الذهب في البلاد بنسبة 25%، وفي العام 2020 تم استخراج 42 طنا من الذهب في تركيا من 18 منجما.
ووفقا للوزير فإن تركيا تعتزم هذا العام استخراج 45 طنا من الذهب، والهدف للسنوات الخمس المقبلة هو الوصول إلى مستوى إنتاج عند 100 طن.
وتعد هذه الاحتياطيات ثاني اكتشاف لثروات طبيعية تعلن عنها تركيا في غضون أسبوع، حيث تم يوم الجمعة الماضي الإعلان عن اكتشاف احتياطيات غاز في البحر الأسود.
تابع
الأكثر قراءة
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
Lebanon 24
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
03:00 | 2021-06-10
10/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل: لاميتا فرنجية تضرب من جديد.. إطلالة بالأحمر المثير (صور)
Lebanon 24
بعد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل: لاميتا فرنجية تضرب من جديد.. إطلالة بالأحمر المثير (صور)
05:00 | 2021-06-10
10/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان على علاقة حب بهذا الفنان الفلسطيني.. ورسائل غرام بينهما (صور)
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان على علاقة حب بهذا الفنان الفلسطيني.. ورسائل غرام بينهما (صور)
07:17 | 2021-06-10
10/06/2021 07:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يُفاجى الجميع بصوته.. شاهدوا كيف غنى "لو شباكك عشباكي" (فيديو)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يُفاجى الجميع بصوته.. شاهدوا كيف غنى "لو شباكك عشباكي" (فيديو)
04:00 | 2021-06-10
10/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع دولار السوق الموازية مستمر...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع دولار السوق الموازية مستمر...كم بلغ مساء اليوم؟
15:07 | 2021-06-10
10/06/2021 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:27 | 2021-06-11
الدولار يحلّق.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
00:30 | 2021-06-11
مليون و700 ألف برميل.. ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم
23:30 | 2021-06-10
المصارف "تتهرب من الضرائب"
23:09 | 2021-06-10
أزمة البنزين: تجفيف السوق خطوة أخيرة قبل رفع الدعم!
15:07 | 2021-06-10
ارتفاع دولار السوق الموازية مستمر...كم بلغ مساء اليوم؟
14:29 | 2021-06-10
تعرفوا إلى سعر ووزن ربطة الخبز
فيديو
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
11:00 | 2021-06-10
11/06/2021 09:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
10:14 | 2021-06-10
11/06/2021 09:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
09:01 | 2021-06-10
11/06/2021 09:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact