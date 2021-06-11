اكتشاف كميات ضخمة من الذهب والفضة في تركيا.. هذه التفاصيل

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطيات من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار في ولاية أغري شرقي البلاد.ووفقا للوزير التركي فإن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 20 طنا ما يعادل نحو 705 آلاف أونصة من المعدن النفيس، فيما تقدر احتياطيات الفضة بحوالي 3.5 أطنان من الفضة.وقال الوزير التركي في مراسم افتتاح منجم للذهب: "اكتشفنا في منجم كوزا ألتين بالقرب من قرية مولاكارا (في شرق تركيا في محافظة أغري) 20 طنا من الذهب، و3.5 طن من الفضة".وأشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع مستوى الاستثمار في تعدين الذهب في البلاد بنسبة 25%، وفي العام 2020 تم استخراج 42 طنا من الذهب في تركيا من 18 منجما.ووفقا للوزير فإن تركيا تعتزم هذا العام استخراج 45 طنا من الذهب، والهدف للسنوات الخمس المقبلة هو الوصول إلى مستوى إنتاج عند 100 طن.وتعد هذه الاحتياطيات ثاني اكتشاف لثروات طبيعية تعلن عنها تركيا في غضون أسبوع، حيث تم يوم الجمعة الماضي الإعلان عن اكتشاف احتياطيات غاز في البحر الأسود.