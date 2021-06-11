تراجع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجّل سعر الدولار تراجعاً "طفيفاً" في السوق الموازية إذ بلغ 14900 ليرة لبنانية للمبيع و 14950 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار تراوح عصر اليوم بين 15050 ليرة و 15150 ليرة لبنانية.