إقتصاد

تراجع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
11-06-2021 | 18:38
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سجّل سعر الدولار تراجعاً "طفيفاً" في السوق الموازية إذ بلغ 14900 ليرة لبنانية للمبيع و 14950 ليرة لبنانية للشراء.
 
وكان الدولار تراوح عصر اليوم بين 15050 ليرة و 15150 ليرة لبنانية. 
 
 
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