خطة اوروبية للنهوض بالاقتصاد... هذه تفاصيلها

يختبر الاتحاد الأوروبي مدى إقبال المستثمرين على تمويل تبلغ قيمته نحو تريليون دولار من برنامج إصدار السندات الذي يمتد على مدار خمس سنوات في إطار سعي الاتحاد لتمويل تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.يبدأ الاتحاد الأوروبي لأوَّل مرة فتح باب الاكتتاب في سندات لأجل 10 سنوات ضمن برنامج "نيكست جينيريشن إي يو" (NGEU) لتمويل تقديم منحٍ وقروضٍ للدول الأعضاء.قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة تمَّ نشرها الإثنين، إنَّ برنامج السندات NGEU "سيغيِّر مستقبل أوروبا".من المحتمل أن يتمَّ تسعير السندات اليوم الثلاثاء، وتدور مؤشرات التسعير الأولية حول نقطة أساس واحدة فوق متوسط عقود مبادلات الفائدة للفترة نفسها، الذي يزيد عن متوسط منحنى عائد السندات الحالية في دول الاتحاد الأوروبي وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.الحد من مخاطر البطالةيتوقَّع المحللون الاستراتيجيون في "كوميرزبنك" Commerzbank أن يتجاوز حجم السندات المباعة 10 مليارات يورو (12 مليار دولار).كان أداء سندات الاتحاد الأوروبي المرتبطة ببرنامج الدعم المؤقت للحدِّ من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ بدول الاتحاد الأوروبي SURE أقل من المتوقَّع وسط الاستعداد لموجة جديدة من إصدار ذلك النوع من السندات في الأشهر المقبلة، إذ يتطلَّع الاتحاد الأوروبي إلى جمع 100 مليار يورو من السندات طويلة الأجل هذا العام فقط.ويتمُّ تداول سندات برنامج SURE لأجل 10 سنوات بالقرب من المستوى الذي سجَّل أكبر فارق مقارنة بعائد السندات الألمانية للأجل نفسه منذ إصدارها في أكتوبر الماضي.قال جون تايلور مدير الاستثمار في "أليانس بيرنستين هولدنغ" AllianceBernstein Holding LP: "نلقي نظرة وربما نشتري" مشيراً إلى التسعير الجذاب للسندات مقارنة بأداء الأوراق المالية الفرنسية على وجه الخصوص.وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي، إنَّه سيجري ثلاث عمليات إصدار مشتركة لسندات برنامج NGEU قبل نهاية العطلة الصيفية لشهر أغسطس. كما سيعلن الاتحاد عن إطار عمل السندات الخضراء لبرنامج بحلول سبتمبر، في حين يمكن البدء في إصدار السندات بعد ذلك، إذ يتركَّز نحو ما يقرب من ثلث البرنامج الذي تبلغ إجمالي إصداراته 800 مليار يورو في السندات الخضراء.يتوقَّع "مورغان ستانلي" تداول سندات برنامج NGEU بخصم طفيف مقارنةً بسندات برنامج SURE نظراً لأنَّ هذه السندات مرتبطة ببرامج الاستدامة البيئية، والاجتماعية، والحوكمة المؤسسة التي تمَّت الإشارة لها مؤخراً بالإضافة إلى علاوة الإصدار المرتبطة بقاعدة أوسع للمستثمرين، بحسب ما كتبت الخبيرة الاستراتيجية ألينا زايتسيفا في مذكرة بحثية.ارتفعت عائدات السندات بأنحاء أوروبا كافةً في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصادات، وتوقُّع ارتفاع التضخم الأمر الذي حدَّ من الإقبال على سندات برنامج دعم اقتصادات دول الاتحاد SURE.يدفع حجم إصدار برنامج NGEU إلى اعتبار تلك السندات منافساً لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في ظل ندرة إصدارات السندات الألمانية التي تمثِّل أصول الملاذ الآمن في المنطقة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بباقي إصدارات سندات المنطقة.قال المحللون الاستراتيجيون في "كوميرزبنك"، ومن بينهم راينر غونترمان في المذكرة البحثية الصادرة يوم الإثنين: "يجب أن تضمن علاوة الإصدار الجيدة مقارنة بتراجع عائد عقود المبادلات على الفائدة والسندات الفرنسية مؤخراً بدايةً ناجحةً لسندات برنامج NGEU"، في حين أشاروا إلى أنَّ حجم الإصدار قد يكون كبيراً "بالنظر إلى ازدحام السوق في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام".