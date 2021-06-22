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© Lebanon24
إقتصاد
كم سنة سيلزم دول الخليج لإنهاء اعتمادها على النفط؟
Lebanon 24
22-06-2021
|
01:30
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قالت وكالة "موديز" إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت: "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".
ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 بالمئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.
وقالت الوكالة: "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".
المصدر:
وكالات
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