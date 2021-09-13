إقتصاد

في مصر... منصة استثمارات تعليمية بـ1.75 مليار جنيه

Lebanon 24
13-09-2021 | 12:00
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أعلن تحالف يضم صندوق مصر السیادي وبنوك وشركات تأمين، عن تأسيس منصة للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه.

قال بيان صادر اليوم الإثنين، إن التحالف سيقوم إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية التي تحمل اسم "لايتهاوس" بقيمة تتخطي 500 مليون جنيه.

الجهات المشاركة في تأسسس منصة لايتهاوس
صندوق مصر السيادي
بنك مصر
المصرف المتحد
القابضة للتأمين
وتتولي شركة بلتون المالية القابضة مهام المستشار المالي.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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