في مصر... منصة استثمارات تعليمية بـ1.75 مليار جنيه

أعلن تحالف يضم صندوق مصر السیادي وبنوك وشركات تأمين، عن تأسيس منصة للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه.قال بيان صادر اليوم الإثنين، إن التحالف سيقوم إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية التي تحمل اسم "لايتهاوس" بقيمة تتخطي 500 مليون جنيه.الجهات المشاركة في تأسسس منصة لايتهاوسصندوق مصر السياديبنك مصرالمصرف المتحدالقابضة للتأمينوتتولي شركة بلتون المالية القابضة مهام المستشار المالي.