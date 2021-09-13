بعد تراجع.. ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية وهذه التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16225 - 16275 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان يتم التداول صباحاً في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16180 - 16230 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.