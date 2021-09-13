إقتصاد

مصلحة الليطاني: قطع مياه شبكة الصالحية الفرعية بسبب عطل طارئ

Lebanon 24
13-09-2021 | 15:07
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دائرة ري مشروع صيدا - جزين في لبعا في بيان "حصول عطل مفاجئ على الشبكة الفرعية في بلدة الصالحية، من بعد المأخذ الفرعي رقم 39/3 بمسافة 20 مترا" و الذي يتغذى من المأخذ المزدوج رقم 9- 10 / 8 حيث تسربت المياه مكان وجود استملاك الشبكة والاراضي المجاورة، ما استدعى قطع المياه كلياً عن بلدة الصالحية، شرق مدينة صيدا إلى حين تحديد حجم العطل وإجراء الصيانة اللازمة ضمن هذا الأسبوع".
 
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