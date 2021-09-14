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إقتصاد
أميركا تبيع 20 مليون برميل من الاحتياطي البترولي لـ 8 شركات
Lebanon 24
14-09-2021
|
01:00
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أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن الحكومة وافقت على بيع نفط خام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد إلى ثماني شركات، من بينها إكسون وشيفرون وفاليرو، بموجب مزايدة مقررة لجمع أموال للميزانية الأميركية.
وأضافت الوزارة أن البيع ليس له علاقة بتعطلات الطاقة الناتجة عن الإعصار إيدا الذي اجتاح الساحل الأميركي على خليج المكسيك وولاية لويزيانا، لكن التوقيت قد يخفف بعض تلك الضغوط على الإمدادات.
وقالت الوزارة، في بيان مورخ في 10 سبتمبر/ أيلول ظهر على موقعها الالكتروني الاثنين، إنه سيجري تسليم العقود التي يبلغ حجمها الإجمالي 20 مليون برميل من مواقع للاحتياطي البترولي الاستراتيجي في تكساس ولويزيانا في الفترة من أول أكتوبر /تشرين الأول إلى 15 ديسمبر /كانون الأول.
وكانت 15 شركة قد تقدمت بعروض في المزايدة التي أٌعلن عنها في 23 أغسطس /اب.
وجاء البيع مع ارتفاع أسعار النفط الأميركي إلى أعلى مستوى في أسبوع فوق 70.60 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار أيدا.
وما زال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري الأميركي في خليج المكسيك، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس/آب.
وبلغ حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة 621.3 مليون برميل حتى 27 أغسطس /آب.
المصدر: العربية
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