دولار السوق الموازية... هل من انخفاض في التسعيرة عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم بشكل طفيف، وبلغ 16150 - 16200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا ما بين 16250 - 16300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.