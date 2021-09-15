رؤساء "وول ستريت" يلتقون مسؤولين صينيين وسط حملة شرسة على الشركات

يأتي الاجتماع رفيع المستوى بعد أن شعر المستثمرون بالقلق من دفعة تنظيمية من جانب بكين، تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا وغيرها من الصناعات، وتعهد الرئيس شي جين بينغ بخلق "رخاء مشترك".إن أرباحًا محتملة بمليارات الدولارات معرضة للخطر في وول ستريت، التي كانت تندفع نحو الصين في وقت يفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسواقه المالية أمام البنوك الاستثمارية ومديري الثروات والأموال.كما أن المخاطر كبيرة بالنسبة للصين في جهودها لتحويل اقتصادها المعتمد على التصدير. ولم تُظهر بكين حتى الآن أي علامات على التذبذب في التزامها بفتح سوقها البالغة قيمتها 54 تريليون دولار في وقت تسعى إلى استثمارات جديدة وزيادة المنافسة المحلية.وستناقش المائدة المستديرة أيضًا التعاون المالي، وفقًا لما ذكره شخص مطلع.أجرى فانغ مكالمة في يوليو مع المديرين التنفيذيين في البنوك الاستثمارية الكبرى، في محاولة لتخفيف مخاوف السوق بعد أن قضت بكين فجأة على الأرباح في صناعة التعليم الخاص بها.وتتصارع الولايات المتحدة والصين أيضًا مع مواجهات طويلة الأمد بشأن قضايا مثل الوصول إلى الأسواق وأمن البيانات وقوائم الأسهم الدولية. وحذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الشهر الماضي مئات الشركات الصينية التي جمعت الأموال في الأسواق الأميركية من أنها تخاطر بشطب أسهمها إذا لم تخضع لمزيد من التدقيق.عندما تم تقديم تصور عن المائدة المستديرة في البداية في عام 2018، واجهت الفكرة توبيخًا قويًا من المستشار التجاري للبيت الأبيض آنذاك ، بيتر نافارو ، الذي طلب من وول ستريت الخروج من المفاوضات، متهمًا إياهم "بالضغط على الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حربه التجارية مع الصين".لقاء وجهاً لوجهاقترح الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية لقاءه شخصيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، لكن الرئيس الصيني رفض لأنه يواصل تجنب مغادرة بلاده حتى لحضور الاجتماعات الكبرى وسط جائحة كوفيد-19.اقترح بايدن أن يلتقي الزعيمان في مرحلة ما في الأشهر القليلة المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على المحادثة.لم يغادر شي الصين لأكثر من 600 يوم، وهي أطول فترة قضاها أي زعيم لمجموعة العشرين في بلاده. بدلاً من ذلك، ظهر افتراضياً في الأحداث بما في ذلك قمة لقادة دول "بريكس". ومن غير المتوقع أن يظهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الرؤساء الصينيين نادرا ما يحضرون تلك الاجتماعات.تحدث بايدن وشي لمدة 90 دقيقة يوم 10 سبتمبر، وهي أول مناقشة بينهما منذ فبراير. في المكالمة، حث بايدن شي على التعاون في القضايا الرئيسية حتى مع استمرار الخلاف حول مواضيع أخرى، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض. لكن عرض القمة لم يكشف عنه البيت الأبيض.سعت الولايات المتحدة إلى فصل قضايا مثل تغير المناخ عن القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل التجارة وحقوق الإنسان والديمقراطية في أماكن مثل هونغ كونغ، بينما أصرت بكين على أنه يجب عدم الفصل بينهما.وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد ذكرت في وقت سابق عرض الاجتماع.