التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوياته

سجل معدل التضخم في السعودية خلال أغسطس الماضي، أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2019.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة 0.3% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.1%، بحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء.عزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%.