إقتصاد

التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوياته

Lebanon 24
15-09-2021 | 11:00
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سجل معدل التضخم في السعودية خلال أغسطس الماضي، أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2019.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة 0.3% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.1%، بحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء.

عزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%.
 
(التضخم)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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