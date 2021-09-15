إقتصاد

تراجع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:01
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء 16050 ليرة للبيع و 16100 ليرة للشراء.
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