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إقتصاد
تراجع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
15-09-2021
|
03:01
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء 16050 ليرة للبيع و 16100 ليرة للشراء.
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