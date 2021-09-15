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إقتصاد
إنخفاض ملحوظ بتسعيرة الدولار عصراً.. هل إقترب من الـ15 ألف ليرة؟
Lebanon 24
15-09-2021
|
09:42
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سجل دولار السوق الموازية انخفاضاً ملحوظاً عصر اليوم الاربعاء، حيث يتم التداول بتسعيرة تتراوح ما بين 15450 و15500 ليرة ما بين مبيع وشراء.
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا 16050 ليرة للبيع و16100 ليرة للشراء.
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