إقتصاد

الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته مساء اليوم

Lebanon 24
15-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-864215-637673355116532959.jpg
Doc-P-864215-637673355116532959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالانخفاض، وبلغ مساء اليوم 14700 - 14750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح عصرا ما بين 15450 - 15500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
 
مواضيع ذات صلة
الدولار ما دون الـ14500 ليرة.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
lebanon 24
16/09/2021 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
16/09/2021 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار "يتراجع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
lebanon 24
16/09/2021 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
16/09/2021 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:21 | 2021-09-16
01:00 | 2021-09-16
23:13 | 2021-09-15
13:10 | 2021-09-15
12:14 | 2021-09-15
11:00 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website