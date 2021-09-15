الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته مساء اليوم

استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالانخفاض، وبلغ مساء اليوم 14700 - 14750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح عصرا ما بين 15450 - 15500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.