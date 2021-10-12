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إقتصاد
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
12-10-2021
|
08:26
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يسجل دولار السوق الموازية عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً كبيراً وصل الى حد الـ19700 و19800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان يتم التداول صباحا بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 19350 - 19400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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