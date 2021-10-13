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إقتصاد
اتفاق كهربائي بين مصر واليونان
Lebanon 24
13-10-2021
|
12:00
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تُوقِّع مصر واليونان هذا الأسبوع صفقة أولية لبناء كابل كهربائي كبير يربط بين البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يتمُّ توقيعه بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.
وقال متحدِّث باسم وزارة البيئة والطاقة اليونانية، إنَّ وزيرين من البلدين من المقرر أن يوقِّعوا مذكرة تفاهم يوم الخميس.
بدأت مصر التي تملك فائضاً في الكهرباء، محادثات قبل عام لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجدِّدة الرخيصة في مسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للتصدير. وكانت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.
ويُوقِّع مذكرة التفاهم، وزير البيئة والطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس، ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر.
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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